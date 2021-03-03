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Клуб КПЛ представил обновленный штаб главного тренера

Чемпионат Казахстана стартует 13 марта.

Клуб КПЛ представил обновленный штаб главного тренера
Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Футбольный клуб "Каспий" окончательно укомплектовал тренерский штаб Срджана Благоевича, сообщает пресс-служба актаусцев.

Отмечается, что в его штаб вошли Азамат Карабалаев (ассистент главного тренера), Фиола Деян (ассистент главного тренера), Милан Стойкович (тренер по вратарям), Бранко Чирич (тренер по физической подготовке). Таким образом, работавших в прошлом сезоне в качестве помощников Йована Голича и Ковача Гргицы в команде не будет.

Напомним, что сезон 2020 года "Каспий" завершил на десятом месте и сумел сохранить прописку в КПЛ.

Новый чемпионат Казахстана стартует 13 марта, первый тур будет разбит на два дня, 14-го числа "Каспий" сыграет с "Актобе". С полным календарем игр на 2021 год можно ознакомиться здесь.

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Метки:
КПЛ-2021 Каспий Футбол Межсезонье в КПЛ

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