Клуб КПЛ потерял защитника

Фланговый защитник "Шахтера" Павел Назаренко выбыл из строя на четыре недели из-за травмы. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что у белоруса диагностирован надрыв мышц бедра.

26-летний Назаренко начинал нынешний сезон в уральском "Акжайыке", за который забил один гол и отдал один ассист в 13 матчах КПЛ. В июле перебрался в карагандинский клуб, проведя с того времени пять игр во всех турнирах - две в Кубке страны и три в Лиге конференций, результативными действиями не отметился.

"Шахтер" после 19 туров занимает 11-е место в таблице КПЛ, набрав 19 очков.

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