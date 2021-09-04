Клуб КПЛ получил нового спортивного директора. Он выигрывал титулы и играл за сборную Казахстана

Экс-футболист сборной Казахстана Мурат Тлешев стал спортивным директором "Турана". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что сегодня он был представлен команде.

Тлешев является воспитанником жамбылского футбола. За карьеру выступал в девяти клубах Казахстана, трижды (2005, 2008, 2009) был лучшим бомбардиром высшего дивизиона и является одним из лучших "снайперов" в истории чемпионата (148 голов).

Является трехкратным чемпионом Казахстана (2003, 2006, 2009), а также обладателем Кубка (2000/2001) и Суперкубка (2010).

В период 2004-2007 годов провел восемь матчей и забил один гол за сборную Казахстана.

По окончании карьеры работал спортивным директором "Шахтера" и "Актобе".

Перед ним поставлена задача помочь основной команде удачно завершить сезон.

После 19 туров "Туран" занимает 12-е место в таблице КПЛ, набрав 18 очков.

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