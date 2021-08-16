Клуб КПЛ подписал воспитанника "Зенита"

23-летний российский защитник Сергей Бугриев стал игроком "Кызыл-Жара", сообщает Meta-ratings.kz.

Он является воспитанником академии "Зенита", выступал за юношескую сборную России.

За основу питерского клуба Бугриев так и не заиграл, но привлекался к ее тренировкам. 1,5 года назад защитник подписал контракт с "Томью" и провел свыше 60 матчей в ФНЛ.

Ожидается, что в "Кызыл-Жаре" Бугриев заменит опытного белоруса Валерия Каршакевича, дисквалифицированного на пять матчей за драку в матче с "Шахтером".

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