Клуб КПЛ подписал сразу четырех новичков

ФК "Мактаарал" из Атакента объявил о подписании четырех футболистов, сообщают Vesti.kz со ссылкой пресс-службу клуба.
Команду пополнили казахстанцы Жалгас Жаксылыков, Сагадат Турсынбай и Алияр Мухамед, а также Никита Шершнев.
"Целью "Мактаарала" на этот раз был Жалгас Жаксылыков. Игрок, который в прошлом году играл в КПЛ в "Таразе". На этот раз он будет выступать в КПЛ в качестве игрока "Мактаарала".
Отметим: Жалгас - защитник, ранее выступавший в сборных Казахстана U-17, U-19 и U-21 и забивший два гола. Кроме того, он имеет опыт игры в первой лиге в "Академии Онтустiк".
Состав бело-зеленой команды пополнился еще одним российским игроком. Это Никита Шершнев. Играя за "Краснодар", он забивал в российской премьер-лиге, а позже играл в дубле этого клуба. Через какое-то время он перешел в команду "Машук-КМВ" и в молодости блистал на пятигорском поле. КПЛ Никите знакома, ведь в прошлом году он играл за "Ордабасы".
Сагадат Турсынбай, много лет выступавший за "Ордабасы", хорошо известен любителям футбола. Игрок, выигравший в прошлом сезоне с "Ордабасы" Кубок Казахстана, официально присоединился к "Мактааралу"! Сагадат хорошо играл в таких командах КПЛ, как "Иртыш", "Тараз" и "Тобол". Кроме того, он входил в состав национальной сборной Казахстана до 17 лет, до 19 лет и до 21 года. При этом он был в рядах национальной сборной. Мы рады пополнить команду опытным защитником.
Еще один игрок, выступавший за молодежную сборную Казахстана до 17, 19 и 21 года, - в "Мактаарале". Алияр Мухамед, выступавший в составе "Турана" и молодежной команды "Туран", официально присоединился к команде "Мактаарал". Алияру, который провел большую часть своих игр в "Академии Онтустiк", предстоит пройти долгий путь. Ожидается, что в этом сезоне Алияр присоединится к линии нападения", - говорится в сообщении команды.
Реклама