Клуб КПЛ подписал сразу четырех новичков

ФК "Мактаарал" из Атакента объявил о подписании четырех футболистов, сообщают Vesti.kz со ссылкой пресс-службу клуба.

Команду пополнили казахстанцы Жалгас Жаксылыков, Сагадат Турсынбай и Алияр Мухамед, а также Никита Шершнев.

"Целью "Мактаарала" на этот раз был Жалгас Жаксылыков. Игрок, который в прошлом году играл в КПЛ в "Таразе". На этот раз он будет выступать в КПЛ в качестве игрока "Мактаарала".

Отметим: Жалгас - защитник, ранее выступавший в сборных Казахстана U-17, U-19 и U-21 и забивший два гола. Кроме того, он имеет опыт игры в первой лиге в "Академии Онтустiк".

Состав бело-зеленой команды пополнился еще одним российским игроком. Это Никита Шершнев. Играя за "Краснодар", он забивал в российской премьер-лиге, а позже играл в дубле этого клуба. Через какое-то время он перешел в команду "Машук-КМВ" и в молодости блистал на пятигорском поле. КПЛ Никите знакома, ведь в прошлом году он играл за "Ордабасы".

Сагадат Турсынбай, много лет выступавший за "Ордабасы", хорошо известен любителям футбола. Игрок, выигравший в прошлом сезоне с "Ордабасы" Кубок Казахстана, официально присоединился к "Мактааралу"! Сагадат хорошо играл в таких командах КПЛ, как "Иртыш", "Тараз" и "Тобол". Кроме того, он входил в состав национальной сборной Казахстана до 17 лет, до 19 лет и до 21 года. При этом он был в рядах национальной сборной. Мы рады пополнить команду опытным защитником.

Еще один игрок, выступавший за молодежную сборную Казахстана до 17, 19 и 21 года, - в "Мактаарале". Алияр Мухамед, выступавший в составе "Турана" и молодежной команды "Туран", официально присоединился к команде "Мактаарал". Алияру, который провел большую часть своих игр в "Академии Онтустiк", предстоит пройти долгий путь. Ожидается, что в этом сезоне Алияр присоединится к линии нападения", - говорится в сообщении команды.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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