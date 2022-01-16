Клуб КПЛ подписал новичка под тренера

Украинский защитник Артем Барановский перешел в актауский "Каспий", сообщает Meta-ratings.kz.

31-летний центральный защитник хорошо знаком с новым главным тренером Николаем Костовым: он работал под руководством болгарского специалиста в "Шахтере". В минувшем сезоне Барановский защищал цвета "Акжайыка" и провел в КПЛ 19 матчей.

При этом "Каспий" пока больше теряет своих лидеров. Команду покинули голкипер Марко Милошевич, полузащитник Аслан Дарабаев, а также молодые исполнители Рамазан Каримов и Талгат Кусяпов - все они пополнили состав "Астаны" вслед за тренером Срджаном Благоевичем.

Помимо Барановского, "Каспий" может пополнить защитник "Кызыл-Жара" Нурлан Даиров.