Клуб КПЛ подписал игрока из европейской лиги

"Каспий" из Актау подписал контракт с хорватским полузащитником Иваном Пешичем, сообщает Meta-ratings.kz.
В Казахстане Пешич известен по выступлению в составе карагандинского "Шахтера" и "Кайсара", а последним клубом 30-летнего футболиста было минское "Динамо" (Минск).
В сезоне-2019 на его счету 33 матча, в которых атакующий полузащитник забил восемь голов, а в играх за кызылординцев результативными действиями не отметился.
В Караганде Пешич работал под руководством нынешнего наставника "Каспия" Николая Костова.
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