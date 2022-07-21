Клуб КПЛ подписал футболиста сборной Кыргызстана

ФК "Мактаарал" объявил о переходе полузащитника сборной Кыргызстана Одилжона Абдурахманова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний перешел на правах свободного агента. Последним его клубом был узбекский "Бунедкор". В составе ташкентской команды Абдурахманов провел 36 матчей, забил один гол и отдал голевую передачу.
Дебютировал в высшей лиге Кыргызстана в 2014 году в составе клуба "Алдиер". Также играл за "Алай". Абдурахманов - трехкратный чемпион Киргизии (2015, 2016, 2017), серебряный призер чемпионата (2018).
В сборной хавбек дебютировал 30 августа 2016 года в товарищеском матче против Казахстана.
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