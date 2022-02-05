Клуб КПЛ подписал экс-игрока "Ювентуса"

ФК "Атырау" объявил о подписании контракта с хорватским нападающим Андрием Филиповичем. Как сообщает Kazfootball.kz, 24-летний форвард перешел в стан "нефтяников" на правах свободного агента.

Филипович - воспитанник "Риеки". Долгое время он выступал в академии хорватского клуба, пока в феврале 2015 года не поступило предложение от "Ювентуса". Форвард перешел в туринский клуб на правах аренды и провел там полгода, выступая за юношескую команду "Ювентуса". Последней командой хорвата на молодежном уровне стала "Специя".

Летом 2016 года Филипович подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской "Сиеной" из Серии C. До конца года он так и не сыграл за клуб и покинул Италию.

Последние пять лет Филипович выступал за словенские, голландские и албанские клубы. Перед переходом в "Атырау" он играл в составе албанской "Партизани", за которую провел десять матчей и забил два гола.

Всего за карьеру на счету хорватского форварда 169 сыгранных матчей, 35 забитых голов и 14 голевых передач. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 325 тысяч евро.