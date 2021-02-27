Клуб КПЛ отказался от экс-футболиста "Кайрата"

Полузащитник Владимир Вяткин не подошел "Жетысу" и покинул расположение клуба на сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Полузащитник тренировался в составе семиреченцев, однако уровень игрока не устроил тренерский штаб "Жетысу".

29-летний Вяткин - воспитанник алматинского футбола, в 2010 году дебютировал в составе "Цесны". В 2012 году дебютировал в премьер-лиге в составе "Кайрата" (12 матчей, один гол). Также выступал за "Кайрат-Академию", "Ак Булак", "Каспий", "Кайсар" и "Жетысу". В прошедшем сезоне выступал за "Алтай".

Является двукратным победителем первой лиги (2016, 2017). В прошлом сезоне за "Алтай" Вяткин провел десять матчей в первой лиге.

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