Клуб КПЛ определился с тренером до конца сезона

Экс-защитник сборной Казахстана Александр Кучма продолжит работу с клубом "Туран" (Туркестан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Под руководством Кучмы "Туран" одержал две победы, оказавшись сильнее "Атырау" и "Ордабасы", продолжая находиться вне зоны вылета.

При этом руководство клуба не может утвердить Александра Васильевича в качестве главного тренера, так как у казахстанца нет тренерской категории PRO. Поэтому планируют и дальше использовать приставку "и.о." (исполняющий обязанности).

Кучма стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Сергея Когая. Напомним, что сезон с командой начинал Владимир Газзаев. Таким образом, вместе с Куанышем Кубдуловым, который также руководил командой с приставкой "и.о.", Кучма стал четвертым тренером за неполный сезон.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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