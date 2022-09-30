Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Клуб КПЛ определился с тренером до конца сезона

Клуб КПЛ определился с тренером до конца сезона
©instagram.com/kuchm3/

Экс-защитник сборной Казахстана Александр Кучма продолжит работу с клубом "Туран" (Туркестан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Под руководством Кучмы "Туран" одержал две победы, оказавшись сильнее "Атырау" и "Ордабасы", продолжая находиться вне зоны вылета.

При этом руководство клуба не может утвердить Александра Васильевича в качестве главного тренера, так как у казахстанца нет тренерской категории PRO. Поэтому планируют и дальше использовать приставку "и.о." (исполняющий обязанности).

Кучма стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Сергея Когая. Напомним, что сезон с командой начинал Владимир Газзаев. Таким образом, вместе с Куанышем Кубдуловым, который также руководил командой с приставкой "и.о.", Кучма стал четвертым тренером за неполный сезон.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42
2 Астана 20 11 4 5 43-19 37
3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35
4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30
5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30
6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29
7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28
8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26
9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26
10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25
11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22
12 Туран 19 5 7 7 17-23 22
13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18
14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Туран ФК КПЛ

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 18:33
КПЛ
Клуб КПЛ определился с тренером до конца сезона Клуб КПЛ определился с тренером до конца сезона
Вчера , 20:27
КПЛ
"Астана" выступила с заявлением про Исламбека Куата "Астана" выступила с заявлением про Исламбека Куата
Вчера , 19:48
КПЛ
Хамитжанов вернулся в КФФ Хамитжанов вернулся в КФФ
Вчера , 17:03
КПЛ
"В "Актобе" обязан поиграть каждый". Экс-игрок сборной Казахстана - о жизни в США, зарплатах в КПЛ и Зайнутдинове "В "Актобе" обязан поиграть каждый". Экс-игрок сборной Казахстана - о жизни в США, зарплатах в КПЛ и Зайнутдинове
28 сентября, 17:24
КПЛ
Забивавший "Барселоне" форвард из Европы покинет клуб КПЛ Забивавший "Барселоне" форвард из Европы покинет клуб КПЛ
28 сентября, 16:37
КПЛ
Как на ЧМ-2022. Утвержден мяч для игр КПЛ-2023 Как на ЧМ-2022. Утвержден мяч для игр КПЛ-2023
28 сентября, 15:36
КПЛ
В Казахстане развернулась борьба за экс-форварда "Ювентуса" В Казахстане развернулась борьба за экс-форварда "Ювентуса"
27 сентября, 17:51
КПЛ
"Астана" нацелена на игрока сборной Казахстана из "Ордабасы" "Астана" нацелена на игрока сборной Казахстана из "Ордабасы"
26 сентября, 18:10
КПЛ
Стало известно будущее Куата в "Астане" Стало известно будущее Куата в "Астане"
26 сентября, 14:07
КПЛ
"Не сказал бы, что сыграл цикл феноменально". Оразов - о сборной Казахстана, Адиеве и "Актобе" "Не сказал бы, что сыграл цикл феноменально". Оразов - о сборной Казахстана, Адиеве и "Актобе"
21 сентября, 22:49
КПЛ
Экс-наставник "Астаны" возглавил европейский клуб Экс-наставник "Астаны" возглавил европейский клуб
21 сентября, 14:13
КПЛ
Бывший тренер "Актобе" остался без работы Бывший тренер "Актобе" остался без работы
20 сентября, 18:31
КПЛ
Фаворит Адиева и страшный сон для Беларуси. Почему Аймбетов - важная фигура для сборной Казахстана Фаворит Адиева и страшный сон для Беларуси. Почему Аймбетов - важная фигура для сборной Казахстана
20 сентября, 17:02
КПЛ
Дебют в 15 лет. Как проводит сезон самый молодой игрок КПЛ-2022 Дебют в 15 лет. Как проводит сезон самый молодой игрок КПЛ-2022
20 сентября, 13:58
КПЛ
Исламхан в ожидании, Абикен - звезда медиалиги. Сборная Казахстана снова потеряла целый состав Исламхан в ожидании, Абикен - звезда медиалиги. Сборная Казахстана снова потеряла целый состав
20 сентября, 11:31
КПЛ
"Кекер просил вернуть должок". Бахтияров - о "Сочи", Кокорине и возвращении в "Кайрат" "Кекер просил вернуть должок". Бахтияров - о "Сочи", Кокорине и возвращении в "Кайрат"
19 сентября, 22:19
КПЛ
Вратарь записал обращение после "носилок" в матче с "Кайратом" Вратарь записал обращение после "носилок" в матче с "Кайратом"
19 сентября, 20:32
КПЛ
Воспитанник "Кайрата" рассказал о сорвавшемся трансфере в Испанию Воспитанник "Кайрата" рассказал о сорвавшемся трансфере в Испанию
19 сентября, 20:20
КПЛ
"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: добавлен 21-й тур и названы три победителя "Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: добавлен 21-й тур и названы три победителя
19 сентября, 19:24
КПЛ
В "Ордабасы" прокомментировали трансфер Астанова в Европу после рекомендации Зайнутдинова В "Ордабасы" прокомментировали трансфер Астанова в Европу после рекомендации Зайнутдинова
19 сентября, 15:31
КПЛ
Санкции от ФИФА? Стало известно о долгах клуба КПЛ перед легионером Санкции от ФИФА? Стало известно о долгах клуба КПЛ перед легионером
18 сентября, 19:32
КПЛ
Игрока казахстанского клуба обвиняют в подделке документов Игрока казахстанского клуба обвиняют в подделке документов
17 сентября, 13:47
КПЛ
Лидер клуба КПЛ продолжит карьеру в европейском чемпионате Лидер клуба КПЛ продолжит карьеру в европейском чемпионате
16 сентября, 18:19
КПЛ
Мечты о "Легии" и пример Сейдахмета . "Кайрат" расстанется с Алыкуловым? Мечты о "Легии" и пример Сейдахмета . "Кайрат" расстанется с Алыкуловым?
16 сентября, 14:55
КПЛ
Перезагрузка состава? Вернется ли Куат в основу "Астаны" при Бабаяне Перезагрузка состава? Вернется ли Куат в основу "Астаны" при Бабаяне
15 сентября, 22:50
КПЛ
Аутсайдер КПЛ лишил победы участника еврокубков Аутсайдер КПЛ лишил победы участника еврокубков
15 сентября, 21:59
КПЛ
"Обидно пропускать от воспитанника". Кекер - о матче с "Ордабасы", Устименко и уровне зарплат "Обидно пропускать от воспитанника". Кекер - о матче с "Ордабасы", Устименко и уровне зарплат
15 сентября, 20:55
КПЛ
"Кайрат" проиграл из-за своего воспитанника, а "Аксу" обыграл "Акжайык" в КПЛ "Кайрат" проиграл из-за своего воспитанника, а "Аксу" обыграл "Акжайык" в КПЛ
15 сентября, 20:00
КПЛ
Никогда такого не было! Как "Астана" потерпела историческое поражение в КПЛ Никогда такого не было! Как "Астана" потерпела историческое поражение в КПЛ
15 сентября, 19:20
КПЛ
"У "Актобе" поддержка структур". "Астану" ограбили в матче с "Тоболом" и лишили чемпионства? "У "Актобе" поддержка структур". "Астану" ограбили в матче с "Тоболом" и лишили чемпионства?

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus