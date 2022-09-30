Клуб КПЛ определился с тренером до конца сезона

Экс-защитник сборной Казахстана Александр Кучма продолжит работу с клубом "Туран" (Туркестан), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Под руководством Кучмы "Туран" одержал две победы, оказавшись сильнее "Атырау" и "Ордабасы", продолжая находиться вне зоны вылета.
При этом руководство клуба не может утвердить Александра Васильевича в качестве главного тренера, так как у казахстанца нет тренерской категории PRO. Поэтому планируют и дальше использовать приставку "и.о." (исполняющий обязанности).
Кучма стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Сергея Когая. Напомним, что сезон с командой начинал Владимир Газзаев. Таким образом, вместе с Куанышем Кубдуловым, который также руководил командой с приставкой "и.о.", Кучма стал четвертым тренером за неполный сезон.
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