Клуб КПЛ объявил о возвращении форварда сборной Казахстана

Форвард сборной Казахстана Роман Муртазаев стал игроком карагандинского "Шахтера", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Муртазаев начал профессиональную карьеру в 2012 году в составе "Шахтера". Всего за карагандинский клуб 28-летний футболист провел 66 матчей в КПЛ и забил девять голов. Также выступал за "Иртыш", "Астану", "Тобол" и российскую "Балтику".

Муртазаев трижды становился чемпионом Казахстана, а также серебряным и бронзовым призером КПЛ. Кроме того, он выигрывал Кубок страны и является двукратным победителем Суперкубка Казахстана.

В составе "горняков" Муртазаев будет выступать под седьмым номером.