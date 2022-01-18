Клуб КПЛ объявил о продлении контрактов с футболистами сборной Казахстана

ФК "Тараз" сохранит костяк из местных воспитанников, защищавших цвета клуба в прошлом сезоне, сообщается на его сайте.

Так, трудовые соглашения с командой продлили лидеры команды, игроки национальной сборной Бауыржан Байтана, Мухамеджан Сейсен, игроки молодежной сборной Казахстана Абылайхан Жумабек и Динмухамед Караман.

Также контракты переподписали Абзал Таубай, Алишер Сулей, Жалгас Жаксылыков, Максат Амирханов, Берик Айтбаев, Адилет Кенесбек.

Отмечается, что предпринимаются попытки вернуть в состав местных игроков, выступавших в других командах.

"Клуб продолжит придерживаться тактики в отношении легионеров - не более пяти иностранцев в команде, при этом приглашаться будут методом точечной селекции только квалифицированные игроки из-за рубежа", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее тренерский штаб "Тараза" был практически полностью сформирован из местных специалистов - бывших игроков команды - Нуркена Мазбаева, Нурмата Мирзабаева, Ерлана Елеусинова, Азамата Ниязымбетова (спортивный директор), а также экс-игрока команды "Тараз" Азиза Анарметова.

Клуб начнет подготовку к сезону учебно-тренировочными сборами в Турции. Вылет запланирован на 19 января.