Клуб КПЛ объявил о переходе бельгийского футболиста с опытом выступлений в Англии

Петропавловский "Кызыл-Жар" объявил о трансфере бельгийского защитника Брайана Ван Ден Богарта, сообщает корреспондент Vesti.kz.
31-летний новичок петропавловского клуба является воспитанником бельгийского футбола. На родине он выступал за футбольные клубы "Хайст", РВДМ, "Антверпен" и "Вестрело". Защитник так же выступал за английские "Кроули", "Уайтхоук" и "Эббсфилт Юнайтед". Последний сезон провел в исландском "Акюрейри", сыграв 28 матчей и забив один гол.
В межсезонье состав команды покинули вратарь Мирослав Лобанцев, полузащитники Павел Яковлев и Евгений Козлов (все - Россия), бразильский полузащитник Жиан Мартинс, казахстанский защитник Дмитрий Шмидт и его коллега по амплуа Валерий Каршакевич из Беларуси. Также клуб расстался с легионером из Аргентины Пабло Подио, черногорцем Дарко Зоричем и еще одним белорусским хавбеком Сергеем Тихановским.
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