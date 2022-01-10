Клуб КПЛ объявил об уходе воспитанника "Оле Бразил"

Выпускник бразильской академии "Оле Бразил" Алексей Родионов покинул футбольный клуб "Атырау", сообщает пресс-служба "нефтяников".

Отмечается, что он решил не продлевать контракт с родным клубом и попробовать свои силы в другой команде. При этом не уточняется, в какой именно. В то же время ранее отмечалось, что он станет игроком армянского "Алашкерта", а инициатором его перехода является экс-наставник "Атырау" Арам Восканян.

27-летний Родионов провел 16 матчей и забил один гол в КПЛ-2021, тогда как атыраусцы финишировали на 11-м месте в таблице.