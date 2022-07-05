Клуб КПЛ объявил об уходе экс-игрока "Челси" и "Ливерпуля"

Португальский вингер Тони Силва, выступавший за молодежные команды "Челси" и "Ливерпуля" официально покидает туркестанский "Туран", сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Футбольный клуб «Туран» расторг контракт с полузащитником Тони Силвой по обоюдному согласию сторон", - говорится в сообщении "Турана".
Сильва перешел в "Туран" перед сезоном, до этого в Казахстане выступал в "Таразе", "Тоболе", таким образом туркестанский клуб стал его третьей команды в КПЛ.
В этом сезоне он провел десять игр, в которых отличился двумя результативными передачами.
Реклама