Клуб КПЛ объявил о пяти матчах на сборах в Турции

Петропавловский "Кызыл-Жар" представил список оставшихся контрольных матчей на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

В рамках заключительного учебно-тренировочного сбора соперниками северян станут российские команды "Алания", "Динамо Махачкала" и "Шинник", футбольный клуб "Алашкерт" из Армении, а так же латвийская команда РФШ.

9 февраля состоится игра с "Аланией", 13-го с "Алашкертом", 16-го против "Динамо", 20-го с РФШ и 23-го против "Шинника".

Стоит отметить что 16 февраля и 23 февраля "Кызыл-Жар" проведет по два матча.

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