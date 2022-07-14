Клуб КПЛ объявил о подписании хорватского защитника

27-летний хорватский защитник Матео Мужек перешел в "Кызыл-Жар", сообщает пресс-служба клуба.
Игрок заявлен под номером 33.
Свою профессиональную карьеру Мужек начинал на родине, выступая за "Хрватски Драговоляц" и "Горицу", а затем отправился в Словению, где защищал цвета клубов "Заврч" и "Рудар".
В сезоне-2018 он был футболистом карагандинского "Шахтера", за который провел 30 матчей. В составе "Шерифа" становился чемпионом Молдовы. Последним клубом Мужека был словенский "Радомье". Он играл в юношеских и молодежных сборных своей страны.
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