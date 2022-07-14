Клуб КПЛ объявил о подписании хорватского защитника

27-летний хорватский защитник Матео Мужек перешел в "Кызыл-Жар", сообщает пресс-служба клуба.

Игрок заявлен под номером 33.

Свою профессиональную карьеру Мужек начинал на родине, выступая за "Хрватски Драговоляц" и "Горицу", а затем отправился в Словению, где защищал цвета клубов "Заврч" и "Рудар".

В сезоне-2018 он был футболистом карагандинского "Шахтера", за который провел 30 матчей. В составе "Шерифа" становился чемпионом Молдовы. Последним клубом Мужека был словенский "Радомье". Он играл в юношеских и молодежных сборных своей страны.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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