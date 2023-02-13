Клуб КПЛ объявил о переходе "Украинского Халка"

ФК "Атырау" представил новичка команды Александра Нойока, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний футболист, которого прозвали "Украинским Халком" за сходство с именитым бразильским игроком является воспитанником донецкого "Шахтера". При этом он так и не сыграл за основную команду "горняков".

На родине новичок "Атырау" выступал в составе "Закарпатья", "Металлиста" и "Металлурга". Также Нойок провел несколько сезонов в чемпионате Беларуси за минское и брестское "Динамо", а также "Рух".

Кроме того украинский легионер выступал в российском "Оренбурге", кипрском "Аполлоне" и израильском "Маккаби" из Бней-Рейне.

Кроме того, Нойок привлекался в сборные Украины различных возрастов и даже был капитаном "молодежки". Ему не довелось сыграть лишь за национальную команду.

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