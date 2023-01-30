Клуб КПЛ объявил о контракте с легионером

Македонский защитник Стефан Коцев подписал контракт с футбольным клубом "Каспий", сообщает пресс-служба актаусцев.
При этом детали соглашения не уточняются.
Коцев в своей карьере выступал за молодежную сборную Македонии до 17 и 21 лет.
На клубном играл за македонские "Брегалницу", "Силекс", косовский "Лириа", греческий "Аспропиргос".
Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 200 тысяч евро.
"Каспий" финишировал на девятом месте в КПЛ-2022. За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить по этой ссылке.
Реклама