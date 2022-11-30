Клуб КПЛ объявил о назначении экс-игрока сборной Казахстана и "Зенита"

ФК "Каспий" объявил о назначении бывшего игрока сборной Казахстана и "Зенита" Евгения Тарасова на пост тренера по работе с молодежью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Уважаемые болельщики Сообщаем вам, что в основной команде ФК "Каспий" на должность тренера по работе с молодежью назначен казахстанский специалист Тарасов Евгений Александрович.

Евгений Александрович прибыл в нашу семью прямиком из состава "Зенита", действующего чемпиона России. В послужном списке Тарасова Евгения в выступления в качестве игрока в нескольких клубах Казахстана, а также в составе национальной сборной. Желаем удачи на новой должности. Добро пожаловать, Евгений Александрович", - гласит официальное сообщение.

Напомним, что Тарасов в бытность игроком выступал в Казахстане за "Кайрат", "Тобол", "Шахтер", "Есиль" и "Акжайык". В России казахстанский футболист защищал цвета "Зенита" и "Сокола". В составе национальной команды он провел шесть матчей и забил один мяч.

Кроме того, Тарасов после завершений карьеры работал в академии санкт-петербургского клуба.

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