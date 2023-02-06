Клуб КПЛ объявил о контракте с экс-вратарем европейской сборной и других трансферах

Футбольный клуб "Мактаарал", выступающий в казахстанской премьер-лиге, подписал новичков, а также принял решение по некоторым другим игрокам, выступавшим за него в прошлом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, "Мактаарал" арендовал до конца сезона у шымкентского "Ордабасы" Адильхана Добая, игравшего в сборных Казахстана до 17 и 19 лет.
При этом подписан экс-вратарь сборной Армении Арам Айрапетян, отыгравший последние два сезона за "Атырау".
Еще ранее в "Мактаарал" перешел воспитанник карагандинского футбола Токтар Жангылышбай, вызывавшийся в сборную Казахстана.
Кроме того, команда из Атакента решила сохранить в составе ивуарийских легионеров Драмане Коне, Секу Думбия, казахстанцев Мейрамбека Серикбая, Рамазана Каримова, россиянина Егора Потапова, белоруса Руслана Юденкова.
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Первый тур КПЛ-2023 намечен на 4-5 марта. "Мактаарал" возьмет старт домашним матчем с "Окжетпесом".
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