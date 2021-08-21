Клуб КПЛ объявил о частичном погашении задолженностей перед футболистами и тренерским штабом

Перед футболистами и тренерским штабом "Тараза" была погашена задолженность по премиальным выплатам за два из четырех матчей, образовавшаяся в течение последних месяцев, сообщается на сайте клуба.

На данный момент нет задолженностей по заработной плате.

"Несмотря на относительно скромный бюджет и участие трех команд в премьер-лиге, первой и второй лигах, клуб следует политике исполнения взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении "Тараза".

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