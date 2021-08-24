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Клуб КПЛ нашел замену лидеру и подпишет футболиста из чемпионата Турции

Клуб КПЛ нашел замену лидеру и подпишет футболиста из чемпионата Турции
Милош Станоевич. Фото: ФК "Анкарагюджю"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Актауский футбольный клуб "Каспий" подпишет сербского вингера Ненада Гаврича, сообщает Meta-ratings.kz.

29-летний полузащитник выступал за "Црвену Звезду", "Войводину", "Младост" и "Раднички" из Ниша. Гаврич призван заменить лидера "Каспия" Важди Сали, который перешел в греческий "Аполлон".

В минувшем сезоне Гаврич провел 30 матчей в чемпионате Сербии, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач. 

Серб уже прибыл в расположение актауского клуба. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время сроком до конца сезона. Футболист перейдет в стан актаусцев в качестве свободного агента.

Вторым новичком "Каспия" станет другой серб Милош Станоевич. Хавбек выступал за такие команды, как "Младост", "Раднички" Ниш, боснийский "Сараево", а также турецкий "Анкараспор". Последним клубом полузащитника был "Анкарагюджю" из первой лиги Турции.

Станоевич, как и Гаврич, уже находится в расположении актауского клуба, куда перейдет в качестве свободного агента. Отмечается, что финансовые условия новичков клуба будут ниже, чем было у бывших легионеров команды Важди Салли и Стефана Букораца.

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Метки:
Каспий КПЛ-2021 Футбольные трансферы

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