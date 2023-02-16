Клуб КПЛ нашел усиление в европейском чемпионате

Футбольный клуб "Окжетпес" из Кокшетау заинтересован в приобретении полузащитника жодинского "Торпедо-БелАЗ" Анатолия Макарова. Об этом сообщает Inside|Arseniy Isaenya.

Если 26-летний игрок переберется в казахстанскую премьер-лигу, то "Окжетпес" станет первым зарубежным клубом в его карьере. Прежде Макаров играл на родине за "Смолевичи" и "Слоним-2017".

В прошлом сезоне он провел за торпедовцев 25 матчей в чемпионате и отдал две результативные передачи. Клуб из Жодино финишировал на седьмом месте из 16.

"Окжетпес" по итогам сезона 2022 года стал победителем первой лиги и вернулся в премьер-лигу. Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. Кокшетаусцы стартуют выездным матчем с "Мактааралом".

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