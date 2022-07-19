Клуб из Европы объявил о переходе игрока в КПЛ

"Мактаарал" арендовал опорного полузащитника Алексея Носко, сообщает пресс-служба клуба БАТЭ.
25-летний футболист, который также может сыграть в центре обороны и в средней линии, арендован до конца 2022 года.
"Хавбек БАТЭ Алексей Носко отдан в аренду до конца сезона клубу "Мактаарал" (Атакент) из казахстанской премьер-лиги", - информирует источник.
Добавим, что портал Transfermarkt оценивает 188-сантиметрового футболиста в 400 тысяч евро.
Что касается "Мактаарала", то клуб занимает последнее 14 место в КПЛ после 15 игр.
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