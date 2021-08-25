Клуб экс-тренера "Кайрата" во второй раз обратился по трансферу лидера "Астаны"

Словацкий "Слован" не оставляет попыток заполучить одного из ведущих футболистов "Астаны" Тиграна Барсегяна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует Meta-ratings.kz, главный тренер "Слована" Владимир Вайсс все еще хочет переманить его в свой состав.

В июле клуб из Братиславы уже пытался заполучить вингера из Армении и даже предложил "Астане" за игрока свыше 200 тысяч евро, несмотря на то, что контракт Барсегяна со столичной командой завершается в декабре и зимой он может достаться словакам бесплатно.

Однако сам футболист отклонил предложение Вайсса и решил попытаться пробиться с "Астаной" в групповой этап Лиги конференций, а также завоевать чемпионский титул.

Спустя месяц ситуация могла измениться, учитывая вылет астанчан из Лиги конференций - посчитали в "Словане" и вновь вышли на представителей Барсегяна с предложением о контракте. Тигран пока не дал никакого ответа европейскому клубу и взял время на раздумье.

Напомним, 56-летний Вайсс принял "Слован" в мае, до этого с 2016-го тренировал сборную Грузии, а еще ранее в период 2013-2015 годов возглавлял "Кайрат".

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