Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Клон "Астаны", нестареющий Нургалиев и средние легионеры. "Тобол" - итоги сезона КПЛ-2020

Костанайцы могут стать третьей силой в чемпионате Казахстана.

Клон "Астаны", нестареющий Нургалиев и средние легионеры. "Тобол" - итоги сезона КПЛ-2020
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Григорий Бабаян в первом же сезоне затащил "Тобол" на второе место в чемпионате Казахстана. Корреспондент Vesti.kz зафиксировал главные впечатления от команды из Костаная, выделив ее сильные и слабые стороны.  

Лучший игрок 

"Тобол" может подписывать именитых легионеров, игроков сборной Казахстана, но лучшим все равно остается 34-летний Азат Нургалиев. У капитана команды был отличный старт (и рестарт) сезона, где он выдавал результативное действие почти в каждой игре, но потом полузащитник сбавил обороты, а "Тобол" стал максимально рациональной командой. Когда мы говорим, что Нургалиев - лучший игрок "Тобола", это с одной стороны их плюс, а с другой - их беда. Ну не может столь амбициозный проект так зависеть от игрока, чей пик с точки зрения международных успехов, скорее всего, пройден. Хотя на уровне КПЛ Нургалиев не устает доказывать свою состоятельность, он - олицетворение характера, опыта и харизмы этого коллектива. 



Лучший матч 

"Тоболу" ни разу не удалось обыграть "Кайрат", причем по результатам в этом противостоянии все было безальтернативно. Однако костанайцы в своем стиле превзошли конкурентов за серебро - "Астану" и "Ордабасы". Для Бабаяна наверняка особенно ценной является победа над столичным клубом. Она была добыта в классическом стиле ... "Астаны" времен Станимира Стойлова. Символично, что голами отметились также экс-игроки шестикратного чемпиона страны - Азат Нургалиев и Серикжан Мужиков. Кроме того, есть ощущение, что именно эта победа позволила "Тоболу" поверить в то, что он - реальный претендент на медали.

 
 
Оценка по селекции 



"Тобол" массово привлек игроков из "Астаны" в лице Мокина, Мужикова, Муртазаева, а также грамотно сработал на рынке подписав нынешних (и будущих) игроков сборной - Шацкого, Ерланова, Омиртаева. Иностранцы Аманович, Аветисян и Оганесян - добротные новички, но пока не более. Вингеры Фонсека и Манзорро по-разному адаптировались к игре "Тобола", француз показал себя ярче и результативнее. Подытоживая: "Тобол" очень плодотворно действовал по привлечению казахстанских игроков, но по иностранцам есть пробелы и для дальнейшего прогресса необходимы более качественные футболисты. 

Оценка по сезону 



"Тобол" оценивает второе место с невероятным позитивом, и это вполне нормально, учитывая, что клуб давно не находился на таких высоких позициях. Но у "Тобола" были достаточно широкий состав, амбициозный и знающий все о казахстанском футболе тренер и отсутствие дополнительного давления в виде еврокубков. Серебро в условиях кризиса остальных - это не то чтобы обязанность "Тобола", но вполне читаемое развитие событий. Сможет ли команда сделать шаг вперед, сможет ли быть конкурентной, если "Ордабасы" и "Астана" воспрянут, сможет ли достойно показать себя в еврокубках? Эти вопросы интригуют и заставляют наблюдать за "Тоболом" еще пристальнее. 

Фото: ПФЛК©

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Тобол ФК КПЛ-2020 Бабаян Григорий

Ссылки по теме:

Новости
8 декабря
09:20
Футбол

Соперники Казахстана в квалификации ЧМ-2022 и расширение КПЛ. Главное к утру
6 декабря
23:23
Футбол

"Выход в еврокубки посвящаем нашим болельщикам". Тренер "Шахтера" - о четвертом месте в КПЛ-2020 и удачном сезоне
6 декабря
19:00
Футбол

Футболист сборной Казахстана решил покинуть "Астану"
6 декабря
18:38
Футбол

Спортивный директор "Тараза" оштрафован и дисквалифицирован на семь матчей
6 декабря
16:31
Футбол

Футболиста "Каспия" наказали за борцовский прием против Бакаева
6 декабря
13:32
Футбол

"Это были эмоции". Тренер клуба КПЛ - о несостоявшейся отставке, ошибках в селекции и лучших игроках
6 декабря
13:06
Футбол

"Астана" готова расстаться с многолетним лидером Эричем
6 декабря
10:22
Футбол

Футболист из зарубежного чемпионата получил предложение о продолжении карьеры в Казахстане
5 декабря
21:16
Футбол

Клуб КПЛ после выполнения задачи определился с главным тренером
5 декабря
17:06
Футбол

"Кайсар" опроверг слухи про нового тренера
5 декабря
08:43
Футбол

Открытие для сборной, камбэк с "Шахтером", неудачи с топ-клубами. "Жетысу" - итоги сезона КПЛ-2020
4 декабря
19:15
Футбол

Гол в ворота "Кайрата" признан лучшим в 22-м туре КПЛ-2020
4 декабря
18:21
Футбол

"Кайсар" определился с главным тренером
4 декабря
17:51
Футбол

"Кайрат" стал лидером по незабитым пенальти в КПЛ-2020
4 декабря
15:58
Футбол

Защитник "Шахтера" может продолжить карьеру в чемпионате России
4 декабря
15:00
Футбол

Назван претендент из РПЛ на подписание контракта с полузащитником "Астаны"
4 декабря
14:35
Футбол

"Сборная не выполнила поставленные задачи". Айтхожин - о провале Казахстана в Лиге наций, ответе на критику Боранбаева и внедрении VAR
4 декабря
14:12
Футбол

"Ожидали от "Ордабасы" больших успехов". Аким Шымкента - о сокращении бюджета клуба и судьбе Цхададзе
4 декабря
10:25
Футбол

Форвард "Астаны" за 1,5 миллиона евро сделал заявление после выигранной "бронзы" в КПЛ
3 декабря
22:36
Футбол

Польский хавбек попрощался с "Кайратом"
3 декабря
21:33
Футбол

Названа символическая сборная последнего тура КПЛ-2020
3 декабря
20:50
Футбол

Вернулись в игру и победили. Топ-5 самых эффектных камбэков КПЛ-2020
3 декабря
19:56
Футбол

Лидер из академии "Ливерпуля", новый вратарь для сборной, рациональность Никитенко. "Тараз" - итоги сезона КПЛ-2020
3 декабря
19:03
Футбол

Сомнительное лидерство одних и уникальность других. Какие клубы больше всего получали красные карточки в КПЛ-2020
3 декабря
18:26
Футбол

Полузащитник "Астаны" решил уехать в российский клуб
3 декабря
17:02
Футбол

"Тоттенхэм", "Сосьедад", "Спортинг" и еще куча топов. Какой была бы Лига конференций в этом году?
3 декабря
16:34
Футбол

Плацдарм для молодых, хаотичная селекция, вратарь из "Локомотива". "Кызыл-Жар" - итоги сезона КПЛ-2020
3 декабря
10:50
Футбол

Пообещали, но затем обманули? Капитан "Тобола" рассказал правду про премиальные за второе место в КПЛ
3 декабря
10:20
Футбол

"Кайрат" объявил об уходе легионера и своего воспитанника
3 декабря
00:10
Футбол

"Уровень чемпионата упал". Эксперт подвел итоги КПЛ-2020
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика