"Кекер просил вернуть должок". Бахтияров - о "Сочи", Кокорине и возвращении в "Кайрат"

Акмаль Бахтияров летом подписал контракт с "Ордабасы", а в минувшем туре забил свой первый гол в рамках КПЛ. Корреспондент Vesti.kz поговорил с 24-летним полузащитником о том, как он воспринял критику Кайрата Боранбаева в свой адрес, в чем оказался сумасшедшим Александр Кокорин и за что Григорий Бабаян убрал его из "Тобола".

- Акмаль, поздравляем тебя с первым голом в КПЛ. И что примечательно: ты забил "Кайрату" - клубу, который тебя воспитал. Какие ощущения?

- Ощущения невероятные. Я не мог поверить глазам, когда забил. Это правда, наверное, я десять раз подходил к судье после гола и спрашивал, точно ли все нормально, посмотрели ли они VAR, засчитан ли гол. Волшебный момент, какая-то мистика, первый и победный гол на "Центральном" в Алматы!

- Были ли особенные поздравления?

- Моя семья поддерживала меня на стадионе. Плюс многие писали в мессенджерах.

- У тебя был особый настрой на этот матч?

- Да, если честно, именно на эту игру... Обычно я стараюсь не волноваться, поскольку это только сводит с ума. В этот раз я тоже старался не перенастроиться, убрать волнение. Но все вышло наоборот, волнение было сумасшедшее, до стартового свистка были даже мурашки, но после первого касания сразу успокоился.

- Ты верил, что команда сможет победить, ведь "Кайрат" все-таки больше владел инициативой во втором тайме?

- До 80-й минуты я верил в победу. Но затем нас начали поджимать, и, честно говоря, проскочила мысль: ну, может, хотя бы ничью сохранить. Это было как раз перед моим ударом. Вообще, когда я бил, не рассчитывал, что попаду, тем более с левой.

- "Кайрат" для тебя не пустой звук, тебе нравится, как выглядит нынешняя команда?

- В целом это то, что и хотел видеть Кайрат Советаевич. Сейчас это происходит, и ребята играют очень хорошо, индивидуально это хорошие игроки. Возможно, сказывается нехватка опыта. Да, сейчас они не в тройке, но в перспективе они способны этим составом бороться даже за титул.

Они играют в очень хороший командный футбол. Их этот ромбик в центре поля (имеется в виду расположение игроков), мы только в четвертом матче разобрались, как этому противостоять.

- В чем сложность их ромба?

- У них всегда большинство в центре, плюс еще кто-то из крайних защитников может насыщать эту зону. Поэтому ты не всегда понимаешь, как действовать, допустим, твой игрок туда смещается, но это не твоя зона, и что делать? Но в этот раз более-менее поняли, как играть.

- Кекер высказался о тебе после матча и, в частности, о вероятности возвращения в клуб. "Думаю, запросы Акмаля далеки от возможностей "Кайрата", - сказал он. Твоя реакция?

- По поводу возвращения - я никогда этого не исключал, это мой родной клуб, но не знаю, при каких обстоятельствах это может произойти. Что касается слов Кирилла Сергеевича, ну это не совсем соответствует реальности. Плюс-минус я знаю, какие зарплаты в "Кайрате", и они никак не больше моей в "Ордабасы". Я не думаю, что у меня большие запросы, это какой-то миф.

- В "Кайрате" говорили, что потолок зарплат для казахстанцев - полтора миллиона тенге, в "Ордабасы" президент клуба нам в интервью утверждал, что клуб не выходит за рамки двух миллионов. Это так?

- Возможно. Но скажу честно, в "Ордабасы" я не знаю о зарплатах, а в "Кайрате", не думаю, что там ограничиваются потолком в полтора миллиона, возможно, это только для молодых. Но те, кто опытнее, предполагаю, что они зарабатывают гораздо больше.

- Тебе что-то говорил Кекер до или после матча?

- Да. Просил должок вернуть (смеется). У нас был случай, когда я еще был в академии. После одной из тренировок Кекер привел вратаря 2003 года рождения и поспорил с нами, что он не пропустит от нас. Кажется, в итоге и вправду ни разу не забили. Ну и в этот раз Кирилл Сергеевич вспомнил о нашем долге, говорит, у меня уже там процент накапал.

- Если вернуться в прошлое, к старту твоей карьеры. Как ты воспринимаешь то решение уйти из "Кайрата"?

- Придерживаюсь поговорки: "Все, что ни делается, - к лучшему". Итог может показать только завершение карьеры, тогда я смогу определить, правильным ли было то решение. На данный момент я не сожалею, все же я получил колоссальный опыт, поиграл за рубежом, тренировался с именитыми футболистами, такими как Кристиан Нобоа. Просто наблюдать за тем, как он тренируется, - это совсем другой уровень.

- Когда ты и Рамазан Оразов ушли из клуба, Кайрат Советаевич сказал, что не видит в вас перспективы. Для тебя обидны эти слова или просто воспринимаешь это как мнение со стороны?

- Да, это мнение Кайрата Советаевича. Будь на его месте, я бы сказал то же самое, это логично. Он точно не будет сожалеть, он человек совсем другой величины, тем более, в академии клуба еще десятки таких игроков, которые ничем не хуже.

- Твоя карьера в России. Почему не получилось в "Сочи"?

- Совокупность разных факторов. Травмы в первую очередь. Затем высокая конкуренция, там качественные футболисты. Наверное, еще моя незрелость повлияла.

Конечно, было два скомканных года, сыграл всего несколько матчей. Но не могу сказать, что сожалею, это опыт, работа с игроками, тренерским штабом, в частности, с таким специалистом, как Владимир Федотов.

- Что ты почерпнул от Федотова?

- Прежде всего он привил характер. Когда ты в его команде, ты должен выполнять его высокие, жесткие требования - это закаляет характер. Поработав с ним, даже просто в тренировочном процессе я возмужал как футболист. У меня еще будет шанс, мое время придет.

- Самый грустный и счастливый момент для тебя в России?

- Если говорить о разочаровании, то было два момента, связанных с травмами. При Точилине я провел две игры в РПЛ подряд и потом готовился к третьему матчу, меня готовили к стартовому составу. Был прилив сил, уверенности, но за день до игры я получил травму. Второй момент уже при Федотове. Тоже набрал хорошую форму, вышел против "Рубина" на десять минут, мы переломили тот матч, выиграли 3:2. После того отрезка ко мне стали относиться серьезно, рассматривали для основы, и потом я опять вылетел из-за травмы.

Счастливый момент. Все остальное, кроме травм, не скажу, что предел мечтаний, но было очень много приятных воспоминаний.

- Ты сказал про Нобоа, а есть еще игроки, которых бы отметил по карьере в России?

- Кокорин. Это сумасшедший талант. Честно, все его удары по воротам в составе "Сочи", как правило, шли в створ, у него магическим образом все залетало в ворота. Даже его бег, он как будто не бежит, а порхает, не касаясь травы. Он абсолютный топ.

Еще отметил бы Бурмистрова. Когда я только перешел в "Сочи", то восхищался именно им. Очень умный футболист, видит поле, левая нога, удары, дриблинг, техника.

- Кокорин приехал в "Сочи" фактически из тюрьмы и при этом сразу же дал результат и голы. Это было неожиданно для команды?

- Первое время его немного подтравливали по поводу тюрьмы, но он все с юмором воспринимал. Но по уровню уже после первых тренировок все сразу поняли, что он вытащит команду со дна, что вот он - новый лидер команды.

- Про талант Кокорина знают все, но и про его жизнь вне поля наслышаны. Тебе он каким показался?

- Достаточно скромный, позитивный. Не могу ничего плохого сказать, то есть вообще не увидел того, что о нем писали в СМИ. Но не знаю, может, он просто изменился.

- Твой агент Дмитрий Селюк говорил, что у тебя были варианты в Испании. Почему не сложилось?

- Это все было реально на 100 процентов. Не помню название команды, но это не Ла Лига и не Сегунда, наверное, третий дивизион, я готов был ехать, можно даже сказать, умолял, чтобы это случилось. К сожалению, по ряду причин не сложилось.

- Кажется, в прошлом году у тебя был вариант с "Тоболом", ты даже находился в команде, но, как я слышал, не остался по дисциплинарным причинам. Что тогда случилось?

- Да, но там вообще забавная ситуация произошла. Изначально, по моей информации, я ехал туда подписывать контракт. Но, как оказалось, не все в руководстве и тренерском штабе знали об этом, в итоге не нашли компромисса.

Меня убрали, но не скажу, что я совершил дисциплинарное нарушение. Там были двухразовые тренировки. После "Сочи" и травм, которые меня там преследовали, у меня выработалась привычка посещать тренажерный зал как до, так и после тренировки. Немного поработать в зале для меня нормально. После одной из таких тренировок я сам ушел в зал, и, когда пришел на обед последним, это сильно не понравилось Бабаяну. Исключительно из-за этого меня убрали. Но скажу откровенно, мне кажется, решение о том, что меня не оставят, было принято еще до этого.

- Ты сейчас играешь латераля. Но я помню, когда твой агент говорил, что в том же "Сочи" тебя наигрывали на эту позицию и тебе было сложно адаптироваться к этой роли. На данный момент уже привык?

- Постепенно привыкаю. Но как раз в "Сочи" действительно заложили базу для игры на этой позиции. Сейчас стараюсь проецировать те знания в "Ордабасы", но пока не так, как хотелось бы тренеру (смеется).

- Ты свыкся с тем, что теперь, возможно, тебя будут воспринимать только как латераля, а не как вингера?

- В целом это не играет большой роли. Главное, что получаю практику - это для меня самое важное, поэтому никаких сожалений нет, все в порядке.

- Эльхан Астанов говорил нам, что только ради Седнева многие ребята в команде остались в этом сезоне. Ты за два месяца понял, в чем сила этого тренера?

- Да, он очень умный человек, умеющий находить общей язык с игроками. Если он начинает говорить, то это будет интересный монолог. Все хорошее, что говорят о нашем тренере, это действительно так.

- Сейчас предстоят игры сборной Казахстана. Связывался ли с тобой Магомед Адиев, хотя бы просто для ознакомительного разговора?

- Нет, разговоров не было.

- Насколько для тебя удивительны последние результаты сборной?

- Это переломный момент для нашей сборной. Надеюсь, благодаря ребятам и тренерскому штабу мы разрушим стереотипы о том, что казахстанский футбол на дне.

- Твой последний сезон в России ты был в Москве, там же живет Бахтиер Зайнутдинов. Общались ли чаще?

- Пытались встретиться, но всякий раз не получалось, у него плотный график, у меня тоже, на самом деле сложно было пересечься.

- Говорили, что Бахтиер мог уехать в Европу, ты с ним это обсуждал?

- Не обсуждал, но интересно, надо спросить.

- Он готов играть в топ-чемпионате?

- Конечно. Его ставят на любую позицию, и он там лучший, он колоссальный талант.

- Сейчас также говорят о возможном отъезде Эльхана Астанова. Его уровень уже позволяет играть в зарубежном чемпионате?

- Да, если будет достойное предложение ему нужно принять его. Насколько я знаю, предложения у него есть, это вопрос времени, когда он это сделает. Сейчас надо закончить сезон на хорошей ноте и отправляться в новое путешествие.

- То есть в команде уже смирились с тем, что он уйдет?

- Да, но это очевидно, когда человек проводит такой сумасшедший сезон. Будет глупо, если он не уедет. Это мое мнение, он должен попробовать в более сильном чемпионате.

- У тебя контракт до конца года. Есть ли понимание, что будет дальше?

- Пока нет. Я уверен, что сейчас это не весь мой потенциал, есть куда расти.

Напомним, Бахтияров является воспитанником "Кайрата". С 2017 года он привлекался к тренировкам с главной командой. Транзитом через армянский "Арцах" в 2019 году перешел в "Сочи", а в 2021 году часть сезона провел в "Жетысу". В сезоне-2021/22 выступал за российский клуб "Олимп-Долгопрудный".

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