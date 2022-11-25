Казахстанцы вне топ-5. Названы самые дорогие футболисты КПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость большинства футболистов клубов КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Самым дорогостоящим игроком чемпионата Казахстана является форвард "Тобола" Игорь Сергеев. Трансферная стоимость легионера из Узбекистана составляет 1 400 000 евро. При этом Сергеев потерял в цене 300 тысяч.
На втором месте лидер "Астаны" Макс Эбонг. Футболист сборной Беларуси оценивается в 1 200 000 евро. Его стоимость осталась без изменений.
Топ-3 замкнул еще один футболист "Астаны" Камо Оганесян. Универсал из Армении оценивается в 1 000 000 евро.
Что касается казахстанцев, то самым дорогим является форвард национальной команды и "Астаны" Абат Аймбетов. Он подорожал на 200 000 евро и теперь, судя по данным портала, стоит 800 000.
Топ-10 самых дорогих игроков КПЛ:
1. Игорь Сергеев ("Тобол") - 1 400 000 евро
2. Макс Эбонг ("Астана") - 1 200 000
3. Камо Оганесян ("Астана") - 1 000 000
4. Педро Эуженио ("Астана") - 900 000
5. Алекса Аманович ("Тобол") - 800 000
6. Абат Аймбетов ("Астана") - 800 000
7. Сергей Малый ("Тобол") - 750 000
8. Асхат Тагыберген ("Тобол") - 750 000
Отметим, что сразу 12 игроков (с девятого по 20-е место) стоят 600 тысяч евро.
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