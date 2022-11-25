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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Казахстанцы вне топ-5. Названы самые дорогие футболисты КПЛ

Казахстанцы вне топ-5. Названы самые дорогие футболисты КПЛ
©ФК "Тобол"

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость большинства футболистов клубов КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Самым дорогостоящим игроком чемпионата Казахстана является форвард "Тобола" Игорь Сергеев. Трансферная стоимость легионера из Узбекистана составляет 1 400 000 евро. При этом Сергеев потерял в цене 300 тысяч.

На втором месте лидер "Астаны" Макс Эбонг. Футболист сборной Беларуси оценивается в 1 200 000 евро. Его стоимость осталась без изменений.

Топ-3 замкнул еще один футболист "Астаны" Камо Оганесян. Универсал из Армении оценивается в 1 000 000 евро.

Что касается казахстанцев, то самым дорогим является форвард национальной команды и "Астаны" Абат Аймбетов. Он подорожал на 200 000 евро и теперь, судя по данным портала, стоит 800 000.

Топ-10 самых дорогих игроков КПЛ:

1. Игорь Сергеев ("Тобол") - 1 400 000 евро

2. Макс Эбонг ("Астана") - 1 200 000

3. Камо Оганесян ("Астана") - 1 000 000

4. Педро Эуженио ("Астана") - 900 000

5. Алекса Аманович ("Тобол") - 800 000

6. Абат Аймбетов ("Астана") - 800 000

7. Сергей Малый ("Тобол") - 750 000

8. Асхат Тагыберген ("Тобол") - 750 000

Отметим, что сразу 12 игроков (с девятого по 20-е место) стоят 600 тысяч евро.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
КПЛ Тобол ФК Казахстан Астана ФК

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