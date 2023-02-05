В казахстанском клубе приняли решение по ведущему легионеру

"Кызыл-Жар" продлил трудовые отношения с украинским защитником Юрием Бушманом. Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

За два предыдущих сезона 32-летний футболист принял участие в 58 матчах, забив в них восемь голов и отдав 18 результативных передач.

Бушман является воспитанником киевского "Динамо". До приезда в Казахстан выступал в литовском "Кауно". Также в его карьере были украинские "Арсенал-Киев", "Сумы", "Черкасский Днепр", "Славутич", "Звезда" (Кировоград), "Нефтяник-Укрнефть", "Прикарпатье".

Ранее петропавловцы подписали белорусского полузащитника Евгения Березкина, грузинского форварда Луку Имнадзе, боснийского хавбека Младена Веселиновича и хорватского защитника Ивана Графа.

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Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Кызыл-Жар" возьмет старт выездным матчем против "Кайсара".

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