Казахстанский вратарь перешел в клуб из Кыргызстана

Воспитанник "Атырау" Азамат Жомартов подписал контракт с клубом "Алай". Об этом сообщает "Кыргызский футбол".

Отмечается, что 25-летний казахстанский вратарь оказался в клубе из города Ош недавно, до этого времени предсезонную подготовку "Алай" проходил с грузинским голкипером Давидом Купатадзе, однако после ухода спортивного директора Иракли Хведелиани тот вынужден был расторгнуть контракт.

В прошедшем сезоне Жомартов выступал за другой кыргызстанский клуб "Каганат". Однако из-за пандемии команда была вынуждена распрощаться с приезжими футболистами.

После отъезда из Кыргызстана Жомартов перешел в "Арыс", с которым выступал в первой лиге. Ранее он также играл за "Кыран" и "Атырау".

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