Казахстанский клуб увел воспитанника "Зенита" у конкурента по КПЛ

Футбольный клуб "Атырау" увел у "Акжайыка" воспитанника "Зенита" Николая Тарасова. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что российский защитник выбрал для продолжения карьеры "Атырау", хотя изначально получил предложение от "Акжайыка". Сегодня, 30 января, Тарасов должен подписать контракт с "нефтяниками".

23-летний футболист большую часть карьеры провел во втором дивизионе России. Последним его клубом был "Велес".

Напомним, "Акжайык" занял девятое место в КПЛ-2021, а "Атырау" - 11-е.