Казахстанский клуб расстался с игроком сборной Беларуси

Белорусский вратарь Сергей Игнатович покинет "Женис" в зимнее окно и перейдет в другой клуб, в то время как столичный клуб подпишет нового вратаря.

По информации источника, обе стороны приняли решение не продлевать трудовое соглашение.

Напомним, белорусский вратарь присоединился к столичному клубу в феврале 2025-го года. В прошедшем сезоне Игнатович отыграл 28 матчей за "желто-черных" во всех турнирах, одиннадцать из которых — "на ноль". Он стал лидером сезона в Казахстане по количеству "сухих" матчей.

Игнатович является воспитанником минского "Динамо". Выступал за "динамовцев" из Минска и Бреста, солигорский "Шахтёр", "Березу-2010", "Минск" и "Ислочь". Ранее он также играл за "Ордабасы".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!