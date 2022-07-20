Казахстанский клуб принял решение по легионеру-"кидале"

Нигерийский полузащитник Чиди Осучукву покинул "Туран", сообщает пресс-служба клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
В нынешнем сезоне Осучукву принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил два гола. В "Туран" футболист перешел зимой, несмотря на то, что обещал руководству "Ордабасы" не подписывать ни с кем контракт, пока не ознакомится с предложением от шымкентцев.
Ранее сообщалось, что в услугах легионера заинтересован другой клуб КПЛ - "Мактаарал".
Также Осучукву защищал цвета португальской "Браги", белорусских "Динамо-Бреста", "Руха", российской "Томи" и "Ордабасы". Выступал за молодежную сборную Нигерии и играл на чемпионате мира среди игроков до 20 лет.
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