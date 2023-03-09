Казахстанский клуб подписал воспитанника "Зенита" за 300 тысяч евро

Российский нападающий Станислав Крапухин перешел в актауский "Каспий", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Catenaccio Sports Agency.
24-летний Крапухин – воспитанник санкт-петербургского "Зенита". На профессиональном уровне дебютировал в составе фарм-клуба "Зенит-2" в марте 2017 года. Также в России выступал за "Томь", "Новосибирск" и "Звезду".
Последним клубом Крапухина была латвийская "Ауда", в составе которой он сыграл 33 матча, забил восемь голов и сделал голевую передачу.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную футболиста в 300 тысяч евро.
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