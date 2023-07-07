Казахстанский клуб подписал воспитанника "Кайрата"

Футбольный клуб "Туран", выступающий в первой лиге, заключил договор с двумя новыми игроками, сообщает его пресс-служба.

Команду пополнил 22-летний таразский центральный защитник Жалгас Жаксылыков. Ранее он ыступал за молодежную сборную Казахстана, в этом году провел шесть матчей в КПЛ за "Мактаарал".

Еще один новичок - 19-летний центральный хавбек Муроджон Халматов, игрок молодежной сборной Казахстана. Он является воспитанником академии алматинского "Кайрата". В этом году сыграл в КПЛ два матча за шымкентский "Ордабасы".

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