Казахстанский клуб объявил об уходе своего лучшего бомбардира

Бразильский футболист Жозе Витор Пернамбуко покинул "Кызыл-Жар". Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.
Отмечается, что он ушел по истечению арендного соглашения. Правами на игрока обладает украинский "Львов".
Интересно, по данным Transfermarkt, Пернамбуко в начале года переходил в "Кызыл-Жар" на правах свободного агента.
Так или иначе, Пернамбуко провел за "Кызыл-Жар" 7 матчей в чемпионате Казахстана, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Он был лучшим бомбардиром петропавловцев.
Ранее отмечалось, что 25-летний форвард интересен венгерскому "Дебрецену" и российскому "Нижнему Новгороду".
В его карьере также были молдавский "Шериф", норвежский "Буде-Глимт", тбилисское "Динамо", бразильские "Жагуариуна" и "Португеза Деспортос".
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