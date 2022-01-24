Казахстанский клуб объявил о переходе бразильского футболиста

Бразильский защитник Матеус Бисси стал футболистом "Атырау". Об этом сообщает пресс-служба "нефтяников". При этом детали контракта не уточняются.

Хотя, по данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до конца года.

Последним его клубом был литовский "Паневежис". Также он играл за мальтийскую "Биркиркару", польский "Ракув", португальский "Туризенсе", болгарскую "Славию", бахрейнский "аль-Мухаррак", литовские "Стумбрас" и "Бангу".

Отметим, что в эти дни "Атырау" готовится к новому сезону в Турции, где сыграет четыре контрольных матча.