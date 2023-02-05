Казахстанский клуб объявил о новом трансфере

Воспитанник белорусского футбола Евгений Березкин перешел в "Кызыл-Жар". Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.
В своей родной стране 26-летний полузащитник выступал за "Витебск", "Нафтан", БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ". Также играл за латышский клуб "Лиепая". Значится в его активе один матч за национальную сборную.
Ранее "Кызыл-Жар" подписал грузинского форварда Луку Имнадзе, боснийского хавбека Младена Веселиновича и хорватского защитника Ивана Графа.
Напомним, что первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Кызыл-Жар" возьмет старт выездным матчем против "Кайсара".
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