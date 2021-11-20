Казахстанский футболист вернется в "Шахтер" после неудачной аренды

Полузащитник "Каспия" Жан-Али Пайруз возвращается в карагандинский "Шахтер". Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

После пяти с половиной лет выступления в структуре "горняков" 22-летний игрок в летнее трансферное окно на правах аренды перешел в "Каспий". Однако выступления за актауский клуб успешным особо не назовешь. В КПЛ провел всего четыре матча, а также пять игр в розыгрыше Кубка страны.

Ранее Пайруз вызывался в юношеские и молодежную сборные Казахстана.

Отметим, что в КПЛ-2021 "Шахтер" финишировал на седьмом месте, а "Каспий" - на восьмом.