Казахстанский футболист официально перешел в европейский клуб

Казахстанец Алексей Родионов стал футболистом "Алашкерта", сообщает пресс-служба армянского клуба. При этом детали контракта не уточняются.

27-летний форвард - выпускник бразильской академии "Оле Бразил". В период 2015-2017 годов находился в "Астане", но так и не заиграл в столичной команде. Последним его клубом был "Атырау".

В свое время вызывался в молодежную сборную Казахстана.