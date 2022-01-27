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Казахстанский футболист официально перешел в европейский клуб

Казахстанский футболист официально перешел в европейский клуб
©ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Казахстанец Алексей Родионов стал футболистом "Алашкерта", сообщает пресс-служба армянского клуба. При этом детали контракта не уточняются.

27-летний форвард - выпускник бразильской академии "Оле Бразил". В период 2015-2017 годов находился в "Астане", но так и не заиграл в столичной команде. Последним его клубом был "Атырау".

В свое время вызывался в молодежную сборную Казахстана. 

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Атырау ФК Армения Футбольные трансферы

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