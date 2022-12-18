Казахстанский футболист близок к переходу в клуб РПЛ

Защитник молодежной сборной Казахстана по футболу Лев Скворцов может перейти в российский клуб "Химки", сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний футболист в данный момент находится с новой командой в Турции на учебно-тренировочных сборах.

Прошлый сезон Скворцов провел в составе "Турана", отыграв 22 матча в чемпионате Казахстана. Также Лев выступал за "Астану" и "Атырау". Имеет опыт игры во всех юношеских и молодежной сборных Казахстана.

В российской премьер-лиге "Химки" после 17 туров занимают 15-е место в турнирной таблице.

Уйдет из UFC после боя с Царукяном? Эксклюзивное видеоинтервью Дамира Исмагулова