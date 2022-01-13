В Казахстане захотели подписать футболиста титулованного европейского клуба

Полузащитник софийского ЦСКА Хамза Чатакович заинтересовал ведущую команду из чемпионата Казахстана, сообщает Blitz.bg. При этом не уточняется, какой именно клуб КПЛ захотел его подписать.

Однако отмечается, что представитель клуба уже связался с руководством "армейцев", чтобы узнать о финансовых деталях трансфера боснийца. Сам игрок не прочь сменить команду, поскольку осенью получал мало игрового времени. В то же время ЦСКА готов расстаться с ним только в том случае, если найдет ему замену.

Чатакович в свое время также играл за словацкий "Тренчин" и боснийский "Сараево".

Добавим, что ЦСКА 31 раз выигрывал чемпионат Болгарии. В нынешнем сезоне команда идет на втором месте, набрав 40 очков в 18 матчах.