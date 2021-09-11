"Кайсар" проиграл "Кызыл-Жару" и остался в зоне вылета

Петропавловский "Кызыл-Жар" нанес поражение кызылординскому "Кайсару" в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет в матче на 62-й минуте открыл Алибек Касым, реализовавший пенальти.

Точку в матче уже в компенсированное время поставил Тимур Мульдинов, поразив пустые ворота "волков".

После этой игры "Кызыл-Жар" с 32 очками закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. "Кайсар" 915) остался в зоне вылета и идет на предпоследней, 13-й строчке.

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