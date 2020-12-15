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"Кайсар" назначил нового главного тренера

Он уже приводил клуб к "золоту".

"Кайсар" назначил нового главного тренера
Султан Абильдаев. Фото: ФК "Кайсар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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50-летний Султан Абильдаев назначен на пост главного тренера кызылординского "Кайсара", сообщает KazFootball.kz.

Он уже возглавлял клуб с января по ноябрь 2016 года и приводил его к золотым медалям первой лиги.

В его тренерский штаб также вошли Канат Шеримбетов и Ерлан Шойтымов.

Абильдаев является воспитанником кызылординского футбола. Первые шаги делал в "Кайсаре", также выступал за "Иртыш", "Кайрат" и "Атырау". После завершения игровой карьеры уже более десяти лет по сей день трудится в структуре кызылординского коуба. Работал тренером, старшим тренером, затем тренером-аналитиком фарм-клуба "Кайсара" - "Байконура".

"Кайсару" заблокировали кандидатуру Шойтымова. В акимате сами выбрали тренера

 

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Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2020

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