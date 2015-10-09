Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 14:14
 

"Кайсар" лишился бразильского легионера перед решающим матчем за прописку в КПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Кайсар" лишился бразильского легионера перед решающим матчем за прописку в КПЛ Бравин Маседо. Фото: ФК "Кайсар"©

Бразильский защитник "Кайсара" Клайдер Бравин Маседо пропустит заключительный матч сезона в Казахстанской премьер-лиге против "Жениса", сообщает KazFootball.kz

Поделиться

Бразильский защитник "Кайсара" Клайдер Бравин Маседо пропустит заключительный матч сезона в Казахстанской премьер-лиге против "Жениса", сообщает KazFootball.kz

27-летний футболист не сможет помочь кызылординской команде из-за дисквалификации. В предыдущей встрече чемпионата с "Астаной" (0:0) Маседо получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в нынешнем розыгрыше КПЛ.

В текущем сезоне бразилец провел 15 матчей, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Напомним, что для "Кайсара" матч будет решающим, так как в последнем туре решится, останется ли клуб в КПЛ или вылетит в первую лигу. 

Вылет и путевки в еврокубки: прямая трансляция заключительного тура КПЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!