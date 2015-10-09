"Кайсар" лишился бразильского легионера перед решающим матчем за прописку в КПЛ

Бразильский защитник "Кайсара" Клайдер Бравин Маседо пропустит заключительный матч сезона в Казахстанской премьер-лиге против "Жениса", сообщает KazFootball.kz.

27-летний футболист не сможет помочь кызылординской команде из-за дисквалификации. В предыдущей встрече чемпионата с "Астаной" (0:0) Маседо получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в нынешнем розыгрыше КПЛ.

В текущем сезоне бразилец провел 15 матчей, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Напомним, что для "Кайсара" матч будет решающим, так как в последнем туре решится, останется ли клуб в КПЛ или вылетит в первую лигу.

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