В "Кайрате" прокомментировали переговоры с Куатом и уход легионера

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер высказался о возвращении в алматинский клуб Исламбека Куата, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также специалист дал комментарий относительно будущего Штрели Мамба, у которого закончилось арендное соглашение с "Ганзой".
"Я заблокировал трансфера Куата? Откуда появилась информация, обращайтесь к ним, наверное, тот, кто это написал, лучше знает.
Мамба? Как я понимаю. Его не будет в команде", - заявил Кирилл Сергеевич.
Напомним, что Куат был отстранен от основного состава "Астаны" после конфликта с Жереми Манзорро. Полузащитник уже больше двух месяцев выступает за "Астана-М". Ранее Куат на протяжении пяти лет защищал цвета "Кайрата".
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