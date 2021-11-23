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"Кайрат" станет чемпионом в следующем году". Селюк - о Бердыеве, Тихонове и отмене лимита в КПЛ

"Кайрат" станет чемпионом в следующем году". Селюк - о Бердыеве, Тихонове и отмене лимита в КПЛ
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В интервью корреспонденту Vesti.kz известный агент Дмитрий Селюк подвел итоги Olimpbet-чемпионата Казахстана. В частности, он оценил перспективы "Кайрата" при Курбане Бердыеве, высказался о работе Андрея Тихонова в "Астане" и обозначил свое отношение к лимиту на легионеров КПЛ. 

- Дмитрий, как вы оцениваете сезон в чемпионате Казахстане? 

- Я скажу, что уровень чемпионата упал, в этом году было больше атлетизма, борьбы и мало футбола.

"Тобол" давно шел к чемпионству, очень рад за эту команду, поскольку хорошо знаю их, практически каждый год там играли мои футболисты. Вижу, что они идут правильным путем, хотя они могли взять чемпионство даже раньше, при Газзаеве был сезон, когда они шли на первом месте. 

Единственное, что хотел бы пожелать - им надо постараться собрать футболистов и выстрелить в еврокубках, ведь там у них пока не получается. 

- "Кайрат" при Бердыеве станет лучше? 

- У меня теплые отношения с Кайратом Советаевичем Боранбаевым, я так понимаю, он больше думает о футболе стратегически, в частности, на примере проекта "Кайрат-Москва". Такими шагами он вызывает аплодисменты и старается развивать казахстанский футбол. Да, "Кайрат" не стал чемпионом, но клуб прогрессирует и все время идет акцент на молодежь, рано или поздно это даст результат. 

По поводу Бердыева, дам прогноз - в следующем 2022-м году "Кайрат" при нем станет чемпионом. Они будут лучше, Бердыев проведет подготовительные сборы, он заложит физический и тактический фундамент. 

- Надо ли "Кайрату" оставлять Вагнера? 

- Он хороший футболист, понятно, что возрастной, но он забивает, способен разобраться в сложных ситуациях, с опытом. Но я сторонник более молодых игроков, думаю, в них больше мотивации, а в огромную мотивацию Вагнера я не верю. Но тут надо знать, как он влияет на молодежь, если положительно, то его могут оставить. 

- Андрей Тихонов не привел "Астану" к чемпионству и по его работе спорное впечатление в Казахстане, как вы считаете, его период можно назвать позитивным или негативным?

- "Астана" в тройке, но, как я слышал, были определенные моменты, по финансовой части в том числе, но, безусловно, они приучили, что они первые, а сейчас это закончилось. 

Тихонов выполнял свою работу, но там все было непросто, учитывая те же финансы, разгрузку состава. Конечно, когда "Астана" не чемпион - это поражение для них, но я бы не сказал, что Тихонов ужасно работал, все-таки они заняли второе место и не рухнули. 

- Как вы считаете, нужно ли отменять лимит в Казахстане?

- Надеюсь, что это произойдет. Подобное сделали в Молдове, "Шериф" попал в Лигу чемпионов и заработал 25 миллионов евро. В случае отмены лимита казахстанские клубы будут лучше выступать в еврокубках. Но можно и не полностью отменять лимит, а сделать так, чтобы легионеров было больше в заявке. В России есть лимит - восемь человек, он себя не оправдывает, рейтинг упал, мы забыли, когда клубы РПЛ побеждали в еврокубках. 

Если отменят лимит, то казахстанские клубы будут более качественно укрепляться и не смотреть только в сторону игроков из ЕАЭС. 

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Бердыев Курбан Алматы Тихонов Андрей Лав Вагнер Бразилия

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