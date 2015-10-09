"Кайрат" снова отдаст в аренду воспитанников? Они не спасли "Кайсар" от вылета из КПЛ

В этом году "Кайрат" отдал сразу нескольких молодых воспитанников в аренду в казахстанские клубы, но выйти на качественно иной уровень большинству из них не удалось. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, на кого алматинцы вряд ли будут рассчитывать в будущем сезоне.

Безусловно, ситуация по кадровым перестановкам может изменится в связи с назначением нового главного тренера в "Кайрате", но на данный момент будущее некоторых воспитанников в клубе под большим вопросом.

Среди них - защитник Султан Аскаров и нападающий Рамазан Багдат. Оба в этом сезоне уходили в аренду в кызылординский "Кайсар", но нельзя сказать, что преуспели там. Багдат провёл 18 матчей в Кубке и чемпионате Казахстана, забив два мяча. У Аскарова 29 матчей за кызылординский клуб. Значимого прогресса, с точки зрения индивидуальной игры, у обоих не случилось.

Учитывая, что в "Кайрате" на их позициях сейчас достаточно игроков, вероятно, в следующем году клуб вновь либо отдаст их аренду, либо окончательно продаст.

А вот у левого защитника молодежной сборной Казахстана Рамазана Каримова - больше шансов остаться в основе "Кайрата". В сезоне-2026 он был отдан в аренду, но, в отличие от коллег, ярче и продуктивнее выглядел в составе "Иртыша". Если же "Кайрат" решит, что и Каримов им не нужен, клуб может заработать на игроке, поскольку на него есть спрос со стороны сразу нескольких клубов КПЛ.

Напомним, что на данный момент основной командой "Кайрата" руководит Жора Арутюнян. Решение о том, кто станет новым главным тренером алматинцев будет принято после завершения общего этапа Лиги конференций.

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